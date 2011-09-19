《一周经济焦点》全球复苏和金融体系面临风险,寄望本周G20会议

* 各方面措施浮现,以遏制欧债危机

* IMF/世界银行/G20本周举行会议

* 美联储料进一步放宽货币政策

* IMF和世行称,迫切的政界人士表明决心

路透华盛顿9月18日电---雷曼兄弟倒闭三年後,全球金融体系正滑向又一场重大危机.

全球经济复苏和欧洲的未来都处在危险之中.

本周20国集团(G20)财长将召开会议,对其采取大胆举措的呼声在升高,他们要求的不是像2009年3月1万亿美元救助计划那样的规模,而是与之同样重要的政策行动.

G20集团周四和周五会议面临的挑战是防止希腊主权债务危机演变成一场全面的银行业危机.若爆发银行业危机,将把其他债务负担沉重的欧洲国家拖入其中,导致无序违约,并令欧洲乃至全球重新陷入经济和金融动荡.

"危机已经进入危险的新阶段,"国际货币基金组织总裁拉加德上周四表示."为了克服这种局面,全球各国需要具有强烈的政治意愿."

世界银行行长佐利克在前一天表示,"随便应付的日子已经结束了."

应对危机的各项举措趋于明晰,本周应进一步巩固.

政治阻力依然很大,但若部分方案得到G20财长和央行总裁的支持,且各国政府继续付诸努力,投资策略师称市场动荡应会减弱.