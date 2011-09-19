更正:〔金砖国家〕9月16日股汇市收盘纵览

(更正,因英文原文有误,巴西汇市部分应改为美国消费者"预期指数"降至30年低位,非"信心指数"降至30年低位)

路透9月19日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月16日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.36%,报976.84点.

中国股市:沪综指周五再度冲高回落,终盘微幅收高.在市场流动性持续趋紧下投资者信心明显不足,量能萎缩令大盘欲振乏力.分析人士认为,目前股指缺乏向上动力,整固行情可能将持续到国庆节後.沪综指.SSEC收报2,482.343点,涨3.288点或0.13%;本周该股指累计跌0.62%,为连续第三周下跌.沪市A股成交额今日大幅萎缩至494亿元人民币,创逾14个月新低,此前低点为去年7月5日的429亿元.沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,737.0 点,涨0.16%,成交量为16,004手.10月合约CIFV1尾盘报2,739.0点,涨0.07%,成交量为181,880手.[.SSCN]

香港股市:收升,由景气周期类股领涨.因预期欧洲会有多协同行动以拯救债务危机,但成交量一如本周多数时间一样黯淡.恒生指数.HSI收涨1.43%,至19,455.31点,不过本周下跌幅度2.07%.恒生国企指数.HSCE上涨1.97%,收报10,249.2点,周线下跌2.09%.盘中领涨的是景气周期类股.市场观察人士说有些投资人可能押注在全球主要央行提振美元流动性之後,欧洲可能会有更多协同行动.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收涨,因多国央行联手向市场提供美元流动性,令欧元为首的非美货币走势大振,人民币中间价遂受鼓舞开出2005年汇改以来新高,盘中汇价亦明显攀升.交易员认为,近日市场的日间购汇盘偏多,市场心态略显谨慎,使得盘中汇价未能攻破6.38关口.且考虑到欧债危机并未彻底解除,非美货币的走势仍存在不确定性,人民币汇价料冲高动力不足,近期还将随国际市场震荡.[CNY/CN][ID:nCN1971065]

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印度股市:连续第三天上涨,因人们寄望于决策者将采取更多行动来应对欧债危机,令全球风险偏好复苏,并帮助投资者摆脱印度央行加息的影响.指标BSE指数.BSESN收高0.34%,或57.29点,报16,933.83点,有13只成分股收涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比收高,因印度央行加息并坚持其抗通胀观点,从而削弱了有关该行近期内将按兵不动的观点.卢比兑美元INR=D2收报47.26/27,强于周四收位47.545/555.卢比盘中在47.22-47.52的区间交投.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,574.940点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.15%,报811.38点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.5%,报30.5500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.04%,报42.0848.

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巴西股市:上涨,因欧元区缓解债务危机的行动安抚了投资者的紧张情绪,且巴西对进口汽车的征税举措提振钢铁制造股,不过拉丁美洲股市承受来自大宗商品价格的压力.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨1.5%.[ID:nS1E78F1D1]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元下跌,因应对欧债问题的努力遇阻,而且美国消费者预期指数降至30年低位[ID:nCN1972241].雷亚尔兑美元BRBY跌0.63%,报1.7190.[ID:nS1E78F1F5]

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南非股市:升至两周最高收位,因Harmony Gold(HARJ.J)和其它矿业股的涨势抵消了银行股下跌的影响.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.13%,报27,726.22点,创9月1日以来最高收位.综合指数.JALSH收高0.17%,报31,051,35点.[ID:nL5E7KG2RK][.JALSH]

南非汇市:本周收跌,交易员称市场人士仍十分不安,且并未建立新仓位.1545GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.43,较周四收盘下跌0.5%.[ID:nL5E7KG2RK][.JALSH](完)