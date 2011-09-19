卡扎菲发言人称俘获17名敌方“雇佣兵” 包括英法籍人士

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗9月18日电---卡扎菲发言人易卜拉欣（Moussa Ibrahim）周日称，17名“雇佣兵”在利比亚班尼瓦里被捕，其中包括卡扎菲所谓的英法“技术专家”。
易卜拉欣告诉叙利亚电视台Arrai TV称：“17名雇佣兵在班尼瓦里被捕。他们是技术专家，其中包括咨询顾问。”
“多数被捕者是法国人，其中一人来自亚洲国家，其身份尚未确认，另有两名英国人和一名卡塔尔人。”
他表示，这17人稍後会在电视中露面，但并未提供更多细节。
目前暂时无法证实易卜拉欣的声明。
北约、英法官员周六已经否认了Arrai TV之前有关一些北约士兵被卡扎菲追随者俘获的报导。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
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