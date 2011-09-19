卡扎菲发言人称俘获17名敌方“雇佣兵” 包括英法籍人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗9月18日电---卡扎菲发言人易卜拉欣（Moussa Ibrahim）周日称，17名“雇佣兵”在利比亚班尼瓦里被捕，其中包括卡扎菲所谓的英法“技术专家”。

易卜拉欣告诉叙利亚电视台Arrai TV称：“17名雇佣兵在班尼瓦里被捕。他们是技术专家，其中包括咨询顾问。”

“多数被捕者是法国人，其中一人来自亚洲国家，其身份尚未确认，另有两名英国人和一名卡塔尔人。”

他表示，这17人稍後会在电视中露面，但并未提供更多细节。

目前暂时无法证实易卜拉欣的声明。

北约、英法官员周六已经否认了Arrai TV之前有关一些北约士兵被卡扎菲追随者俘获的报导。（完）