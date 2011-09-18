《美国重要政经日程》--9月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1200 - 美国国家经济委员会顾问James Parrott在北卡罗来纳州首府罗利举行的美国抵押贷款会议(American Mortgage Conference)上发表演讲;联邦住房金融局(FHFA)的代理局长Edward DeMarco发表演讲(1400).

1400 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行公布9月房市指数.

1500 - 农业部公布一周谷物和油籽出口检验报告.

1500 - 财政部每周例行宣布四周期国库券标售.

1530 - 财政部每周例行标售三个月及六个月期国库券.

2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)