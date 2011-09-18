〔中国个股〕中国水利水电启动A股发行程序,27日网上申购

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月19日电---有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电建设股份有限公司周一刊登公告,启动其A股发行程序,9月27日为网上申购日.
中国水利水电拟发行不超过35亿A股,回拨机制启动前,网上网下发行数量各占一半.此次募集资金将用于设备采购以及清洁能源电力投资等项目,计划使用募集资金合计173.17亿元人民币.
中信建投证券和中银国际证券担任此次联席保荐人及主承销商.
中国水利水电是国内大型综合建设集团,以工程承包为核心业务,同时开展电力投资与经营、设备制造与租赁及房地产开发业务.公司2010年的营业收入为1,014.94亿元,归属于母公司所有者的净利润为29.11亿元.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。