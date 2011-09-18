〔中国个股〕中国水利水电启动A股发行程序,27日网上申购

中国水利水电是国内大型综合建设集团,以工程承包为核心业务,同时开展电力投资与经营、设备制造与租赁及房地产开发业务.公司2010年的营业收入为1,014.94亿元,归属于母公司所有者的净利润为29.11亿元.(完)