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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 07:11 BJT

〔中国个股〕中国水利水电启动A股发行程序,27日网上申购

路透上海9月19日电---有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电建设股份有限公司周一刊登公告,启动其A股发行程序,9月27日为网上申购日.

中国水利水电拟发行不超过35亿A股,回拨机制启动前,网上网下发行数量各占一半.此次募集资金将用于设备采购以及清洁能源电力投资等项目,计划使用募集资金合计173.17亿元人民币.

中信建投证券和中银国际证券担任此次联席保荐人及主承销商.

中国水利水电是国内大型综合建设集团,以工程承包为核心业务,同时开展电力投资与经营、设备制造与租赁及房地产开发业务.公司2010年的营业收入为1,014.94亿元,归属于母公司所有者的净利润为29.11亿元.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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