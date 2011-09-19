印度喜马拉雅山区发生6.8级地震

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里9月18日电---印度官员称，北部喜马拉雅山区周日傍晚发生里氏6.8级地震，造成印度至少四人死亡，邻国尼泊尔至少五人死亡，建筑受损和道路中断。
印度CNN-IBN电视台称，位于地震中心的锡金邦（Sikkim）有两人死亡，其中包括一名儿童，比哈尔邦（Bihar）有两人死于地震引发的踩踏事件。
锡金邦有山体滑坡风险，随着近几年经济发展，许多高层建筑在山区拔地而起。待偏远地区灾情明朗後，死亡人数或进一步上升。
行动援助（ActionAid）印度东北部经理Mrinal Gohain在古瓦哈提市通过电话告诉路透社：“伤亡报告人数迄今较低。但我们尚未看到真实画面，许多地区出现电力和通讯中断。”
锡金邦是印度人口最稀少的邦，位于尼泊尔、不丹和中国西藏之间的喜马拉雅山区。
尼泊尔副总理施瑞斯塔（ Narayan Kaji Shrestha）在内阁会议後告诉记者，地震造成该国至少五人死亡。警方称，至少有61人受伤。
美国地质调查局（USGS）在其官网称，震中位于印度锡金邦首府甘托克西北64公里处，震源深度为10公里。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。