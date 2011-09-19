印度喜马拉雅山区发生6.8级地震

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里9月18日电---印度官员称，北部喜马拉雅山区周日傍晚发生里氏6.8级地震，造成印度至少四人死亡，邻国尼泊尔至少五人死亡，建筑受损和道路中断。

印度CNN-IBN电视台称，位于地震中心的锡金邦（Sikkim）有两人死亡，其中包括一名儿童，比哈尔邦（Bihar）有两人死于地震引发的踩踏事件。

锡金邦有山体滑坡风险，随着近几年经济发展，许多高层建筑在山区拔地而起。待偏远地区灾情明朗後，死亡人数或进一步上升。

行动援助（ActionAid）印度东北部经理Mrinal Gohain在古瓦哈提市通过电话告诉路透社：“伤亡报告人数迄今较低。但我们尚未看到真实画面，许多地区出现电力和通讯中断。”

锡金邦是印度人口最稀少的邦，位于尼泊尔、不丹和中国西藏之间的喜马拉雅山区。

尼泊尔副总理施瑞斯塔（ Narayan Kaji Shrestha）在内阁会议後告诉记者，地震造成该国至少五人死亡。警方称，至少有61人受伤。

美国地质调查局（USGS）在其官网称，震中位于印度锡金邦首府甘托克西北64公里处，震源深度为10公里。（完）