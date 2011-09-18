《中国报摘》--中国证券报9月19日

* 头版头条:

--券商机构普遍认为,在量能始终低迷背景下,A股在短期内难改弱势震荡格局,即使出现超跌反弹,其空间也将较为有限.

* 其他:

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,2012年中国经济增速放缓成为大概率事件,但不能再走信贷和财政双扩张的老路.

--自权威人士处获悉,中国化工产业指导意见即将出台,其中,针对氟化工产业,预计到十二五末产值将达1,500亿元人民币,是2010年的3倍,明年起将实质性推进萤石资源整合.

--在2011年股份制商业银行行长联席会议上,招商银行(600036.SS)(3968.HK)行长王庆彬表示,在新的监管规定下,从目前银行业的发展模式看,银行业未来五年将出现高达1.7万亿元的资本需求.

--山西三维(000755.SZ)公告,拟以不低于10.64元/股价格,定向增发不超过1.5亿股,募集资金总额不超过15亿元.(完)

--整理 林琦; 审校 黄凯