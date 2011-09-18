(重温稿)〔美国股市〕周线收高,受助于欧洲领导人出手对抗债务危机(更新版)

(新增细节和分析师评论)

* 投资者相信欧洲不大可能陷入严重混乱

* 盖特纳敦促团结一致抗击债务危机

* United Technology为大举并购筹资--消息

* Research In Motion暴跌,此前公布获利骤降

* 道指涨0.7%,标普和Nasdaq涨幅均为0.6%

路透纽约9月16日电---美国股市周五连续第五天收涨,标普500指数录得7月初以来最佳周度表现,因有迹象显示欧洲领导人正采取行动限制主权债危机所造成的损害.

全球领导人本周采取行动,包括主要央行联手向欧洲银行业提供美元融资,以显示他们在对抗已干扰市场数周的债务危机.

美国财长盖特纳敦促欧盟财长让援助基金在应对债务危机中发挥更好作用,并开始以同一种声音说话,但他们未就将采取哪些措施达成协议.

不过,欧洲方面的消息仍鼓舞市场人气,扶助标准普尔500指数周线上扬5.4%,为7月初以来最佳表现,连续五天的涨幅也是6月底以来最强.

Nasdaq指数录得2009年7月以来最大单周百分比涨幅,折射出周五科技股的强势.标普科技股指数.GSPT和标普非必需消费品指数.GSPD双双上升1%.

"市场似乎更放心一点了,相信有了(他们的)支持,欧洲不会陷入严重混乱,"Calvert资产管理公司投资总监Natalie Trunow说.该公司管理着大约148亿美元资产.

道琼工业指数.DJI收高75.91点,或0.66%,报11,509.09;标准普尔500指数.SPX收涨6.90点,或0.57%,报1,216.01点.Nasdaq指数.IXIC上扬15.24点,或0.58%,报2,622.31点.

本周,道指收涨4.7%,标普指数收高5.4%,Nasdaq指数上扬6.3%.

不过欧洲债务危机想要得到解决,还必须跨越重大障碍.

不到75%的民间部门债权人已表示将参与希腊债券回购计划,远低于希腊设立的目标90%.这一缺口可能阻碍第二笔救援资金的发放.

希腊的国际债权人周五称,将推迟下周出访希腊的安排.欧洲财长则要求希腊履行承诺,以换取进一步援助.

周五盘後,评级机构穆迪维持意大利Aa2评级不变,但重申将该国保留在评等可能下调的观察名单中.[ID:nCN8490041]

通用电气(奇异,GE)(GE.N)涨1.6%至16.33美元,因公司在俄罗斯新组建了两家能源和健康保健业方面的合资企业.公司表示这将令营收增加约100-150亿美元.[ID:nCN1971675]

知情人士透露,道指成分股United Technologies(UTX.N)正在筹集资金,欲在美国进行大型并购.

其中一名消息人士称,该公司正在信贷市场寻求最多200亿美元资金.公司股价下滑0.1%至75.50美元.

黑莓手机生产商Research In MotionRIM.TORIMM.O遭遇重挫,暴跌19%至23.93美元,此前宣布季度获利骤降,而且很快扭亏为盈的希望渺茫.[RIMM.O-RES-CMN]

美国经济数据显示,消费者信心在9月初小升,但民众对未来看法黯淡.预期分项指数降至1980年以来最低位.[ID:nCN1971573]

市场交投活跃,纽约证交所、Amex和Nasdaq共有88亿股股票易手,高于去年均值约76亿股.

纽约证交所上涨与下跌个股之比为15:14,在Nasdaq约为7:6.(完)

--编译 艾茂林;审校 王丽鑫

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI