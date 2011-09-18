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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 07:31 BJT

全球外汇市场9月19日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本国定假日.

-- - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)出席德国雇主协会联合会的会议.

-- - 葡萄牙语国家央行总裁会议,葡萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔(Carlos Costa)、巴西央行总裁和葡萄牙财长将发表讲话.

-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁召开记者会,将对货币政策和全球经济发表评论.

-- - 英国央行公布季度公报.

-- - 德国国会对欧洲金融稳定机构(EFSF)举行公开听证.

-- - 欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在法兰克福大学发表演讲.

1200 - 美国国家经济委员会顾问James Parrott在北卡罗来纳州首府罗利举行的美国抵押贷款会议(American Mortgage Conference)上发表演讲;联邦住房金融局(FHFA)的代理局长Edward DeMarco发表演讲(1400).

1400 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行公布9月房市指数.

1500 - 美国财政部每周例行宣布四周期国库券标售.

1530 - 美国财政部每周例行标售三个月及六个月期国库券.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张涛;审校 戴素萍

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