全球外汇市场9月19日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本国定假日.
-- - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)出席德国雇主协会联合会的会议.
-- - 葡萄牙语国家央行总裁会议,葡萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔(Carlos Costa)、巴西央行总裁和葡萄牙财长将发表讲话.
-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁召开记者会,将对货币政策和全球经济发表评论.
-- - 英国央行公布季度公报.
-- - 德国国会对欧洲金融稳定机构(EFSF)举行公开听证.
-- - 欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在法兰克福大学发表演讲.
1200 - 美国国家经济委员会顾问James Parrott在北卡罗来纳州首府罗利举行的美国抵押贷款会议(American Mortgage Conference)上发表演讲;联邦住房金融局(FHFA)的代理局长Edward DeMarco发表演讲(1400).
1400 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行公布9月房市指数.
1500 - 美国财政部每周例行宣布四周期国库券标售.
1530 - 美国财政部每周例行标售三个月及六个月期国库券.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张涛;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。