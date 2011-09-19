〔意大利评等〕穆迪将在一个月内完成对意大利信用评等的检视

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约9月16日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五表示,将在接下来的一个月内完成对意大利Aa2主权信用评级的检视,有可能调降.穆迪称意大利所处的经济和金融环境具有挑战性.
本周对穆迪可能下调意大利评级的忧虑情绪,令意大利和法国的银行类股大跌.穆迪6月把意大利评级置入检视名单.意大利为欧元区第三大经济体.
投资者担心,降级将损及持有大量意大利政府公债的银行.
穆迪提到了结构上的弱点,例如,就业市场僵化,债券融资成本上升,以及降低意大利整体债务计划面临的风险.
意大利为全球公共债务负担最重的国家之一,相当于该国国内生产总值(GDP)的约120%,为继希腊之後欧元区17国中该比率最高的国家.
标准普尔和惠誉给意大利的评级分别为"A-1+"和AA-,展望为负面和稳定[ID:nCN1055522].
穆迪给意大利的评级高出标普两个级距,惠誉一个级距,但较Aaa最高评级低两个级距.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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