美国与加拿大经济指标预测--9月19日-9月26日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月19日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------9月19日当周-------------------------------
9月19日(一)
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 9月 15 15
9月20日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月17日当周 -- +1.3%
1230 美国房屋开工年率(万户) 8月 59 60.4
建筑许可年率(万户) 59 60.1
1230 加拿大领先指标 8月 +0.1% +0.2%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 +0.8% +0.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月17日当周 -- +4.5%
9月21日(三)
1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.9% +2.7%
央行核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
1100 美国抵押贷款市场指数 9月16日当周 -- 638.7
再融资指数 -- 3,361.0
1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 474 467
1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 维持不变 0-0.25%
9月22日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月17日当周 42 42.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.95
续请失业金人数(万人) 9月10日当周 373 372.6
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -0.3% +0.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% -0.1%
1400 美国领先指标 8月 +0.1% +0.5%
1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 7月 -- +0.9%
(较上年同期) -- -4.3%
9月23日(五)
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月16日当周 -- 122.4
-----------------------------------9月26日当周-------------------------------
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.06
1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 29.5 29.8 (完)
--编译 许娜;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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