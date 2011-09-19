中国将向坦桑尼亚贷款10.6亿美元建输气管道

(本文由路透中文网编译提供)

路透达累斯萨拉姆9月18日电---坦桑尼亚报纸援引该国能源和矿产部部长恩盖莱贾（William Ngeleja）的说法称，中国和坦桑尼亚预计将签署10.6亿美元贷款协议，在坦国建一条从南部到其经济之都的输气管道。

恩盖莱贾上月对议会称，政府正寻求获得中方融资，修建从姆特瓦拉到达累斯萨拉姆的输气管道。

《The Guardian on Sunday》周日报导称，其中3亿美元贷款将用于在曼纳兹湾（Mnazi Bay）建造多个加工厂，预计财长姆库洛（Mustafa Mkulo）和恩盖莱贾将于下周飞往北京，签署贷款协议。

恩盖莱贾称：“这是坦桑尼亚未来必建项目……我们已获得中方融资，下周将签署协议。”

“有人在误导公众，称该项目所有权归中方，但事实是，坦桑尼亚政府拥有所有权，中国是融资方，项目将提高坦桑尼亚的供气量，减少或解决国内供电问题。”

该报称，中国石油天然气集团旗下的中国石油技术开发公司（CPTDC）和坦桑尼亚石油发展公司（TPDC）是项目执行方，预计将于2012年12月动工。（完）