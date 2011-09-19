〔香港新股〕中国罕王本周重启IPO,募集资金1.5亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地铁矿石生产商--中国罕王将于本周重启香港上市发行，募集资金1.5亿美元。
路演于9月20日开始，9月23日定价。法巴(BNPP.PA)、交银国际、瑞信和德意志银行(DBKGn.DE)任联席主承销商。
该公司于今年6月曾尝试推介，後由于市况欠佳，决定延迟路演。(完)
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--整理 黄凯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。