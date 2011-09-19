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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 08:46 BJT

〔香港新股〕中国罕王本周重启IPO,募集资金1.5亿美元--IFR

路透9月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地铁矿石生产商--中国罕王将于本周重启香港上市发行，募集资金1.5亿美元。

路演于9月20日开始，9月23日定价。法巴(BNPP.PA)、交银国际、瑞信和德意志银行(DBKGn.DE)任联席主承销商。

该公司于今年6月曾尝试推介，後由于市况欠佳，决定延迟路演。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 黄凯; 审校 张喜良

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