〔香港新股〕鸿国国际IPO已获足额认购,或倾向于区间底端定价--IFR

路透9月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地女鞋生产销售商鸿国国际最多16.2亿港元（2.08亿美元）香港上市交易已获足额认购，投资者中多是长线投资基金。

据闻，公司很可能倾向于在定价区间底端定价。

发行价参考区间为每股2.30-3.24港元，相当于13.5-19倍的2011年市盈率，或10-14倍的2012年市盈率。

是次发行5亿股，相当于发行後总股本的25%，其中60%为新股，40%为旧股。花旗(C.N)和星展(DBSM.SI)负责安排发行。(完)

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