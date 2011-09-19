〔香港新股〕鸿国国际IPO已获足额认购,或倾向于区间底端定价--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地女鞋生产销售商鸿国国际最多16.2亿港元（2.08亿美元）香港上市交易已获足额认购，投资者中多是长线投资基金。
据闻，公司很可能倾向于在定价区间底端定价。
发行价参考区间为每股2.30-3.24港元，相当于13.5-19倍的2011年市盈率，或10-14倍的2012年市盈率。
是次发行5亿股，相当于发行後总股本的25%，其中60%为新股，40%为旧股。花旗(C.N)和星展(DBSM.SI)负责安排发行。(完)
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--整理 黄凯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。