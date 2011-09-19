〔离岸人民币〕日产汽车或本周与投资人会面後启动点心债发行--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，日本日产汽车(7201.T)已委任汇丰控股(0005.HK)及渣打，负责安排与离岸人民币固定收益市场投资人于本周会面，之後可能启动其点心债的发行。
会面时间预定于9月19日在香港，9月20日在新加坡。标准普尔给予日产汽车的评等为BBB+，评等展望为稳定。(完)
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--整理 黄凯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。