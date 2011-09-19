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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 08:50 BJT

〔离岸人民币〕日产汽车或本周与投资人会面後启动点心债发行--IFR

路透9月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，日本日产汽车(7201.T)已委任汇丰控股(0005.HK)及渣打，负责安排与离岸人民币固定收益市场投资人于本周会面，之後可能启动其点心债的发行。

会面时间预定于9月19日在香港，9月20日在新加坡。标准普尔给予日产汽车的评等为BBB+，评等展望为稳定。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 黄凯; 审校 张喜良

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