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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 08:22 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--9月19日

新股申购：

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

9/19 深 兴源过滤 300266 1,400 26.00 38.81 中信建投 9/22

9/19 沪 长城汽车 780633 不超过30,424.3 13.0-14.0 14.94-16.09 国泰君安 9/22

9/20 沪 丰林集团 *780996 *5,862 *13.0-14.0 *27.08-29.17 恒泰证券 9/23

9/20 深 瑞和股份 002620 *2,000 *30.00 *40.00 太平洋证券9/23

9/20 深 大连三垒 002621 *2,500 *24.00 *36.92 平安证券 9/23

9/21 深 巨龙管业 002619 不超过2,350 -- -- 长城证券 9/26

9/26 深 亚 玛 顿 002623 不超过4,000 -- -- 中投证券 9/29

10/10 深 永大集团 002622 不超过3,800 -- -- 广发证券 10/13

*9/27 沪 中国水电 -- 不超过350,000 -- -- 中信建投 9/30

中银国际

*9/27 深 联建光电 300269 不超过1,840 -- -- 东方证券 9/30

*9/27 深 中威电子 300270 不超过1,000 -- -- 国信证券 9/30

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

9/19 沪 明泰铝业 (601677.SS) 4,800 20.00 33.33 平安证券

*9/20 深 长青集团 (002616.SZ) 2,980 17.80 48.04 兴业证券

*9/20 深 露笑科技 (002617.SZ) 2,400 18.00 34.79 东兴证券

*9/20 深 丹邦科技 (002618.SZ) 3,200 13.00 46.43 国信证券

-- 深 尔康制药 300267 -- 17.97 49.92 西部证券 9/20

-- 深 万福生科 300268 -- 25.00 33.78 平安证券 9/20

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容.(完)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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