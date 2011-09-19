〔中国农业〕抓好秋冬种,力争冬小麦面积稳定在3.39亿亩--农业部长

路透北京9月19日电---在秋粮即将开镰大面积收获,秋冬种即将全面展开之际,中国农业部部长韩长赋指出,要抓好秋冬种,夯实夏粮发展基础;力争冬小麦面积稳定在3.39亿亩,且努力提高单产,冬小麦亩产达到330公斤.

新华社上周五晚间引述韩长赋的话并称,今年粮食和农业生产继续保持稳定发展的良好势头,夏粮继续增产,早稻恢复性增产,秋粮增产趋势明显,这为管理好通胀预期,保持经济平稳较快发展提供了有力支撑.

他并指出,未来要抓好秋冬种,夯实夏粮发展基础.稳定面积,力争夏粮面积稳定在4.13亿亩,其中冬小麦面积稳定在3.39亿亩.冬油菜面积稳定在1亿亩以上,冬种蔬菜面积稳定在1.3亿亩以上.

"要提高单产.力争冬小麦亩产达到330公斤,提高3公斤以上.冬油菜亩产达到127公斤,提高2公斤以上."韩长赋说,力争冬小麦优质率达到78%,提高3个百分点."双低"油菜面积达到87%,提高2个百分点.

此外,他并强调,要大力开发冬季农业,扩大冬种蔬菜、马铃薯等作物种植,增加市场供给,促进增产增收.要大力开发利用冬闲田,大力发展南菜北运基地和设施蔬菜.

韩长赋此前在参加夏季达沃斯论坛时指出,尽管上半年发生了比较严重的自然灾害,但由于保障有力,同时主产区的气候条件比较有利,丰收在望,粮食产量今年有希望实现连续第八年的增长.[ID:nCN1967573](完)