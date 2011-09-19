〔中国政策〕"十二五"将研究海上溢油和化学品泄露等事故赔偿评估技术

路透北京9月19日电--中国计划在"十二五"(2011-2015年)重点发展海洋服务保障技术和加强海洋生态保护研究,研究突发性海上溢油、化学品泄露和核事故等对海洋生态系统影响的监控,以及事故处置、修复及赔偿评估技术.

人民日报周一报导,十二五海洋科学和技术发展规划纲要明确,海洋科技对海洋经济的贡献率要由"十一五"时期的54.5%上升到60%以上,将初步构建中国海水利用技术标准管理体系,建设国家海水利用产业化基地,培育工程公司,成立产业联盟.

"我国还将新建一艘排水量8,000吨级、续航力20,000海里的极地破冰船."文章援引国家海洋局局长刘赐贵的话称.

针对近海生物资源及其生境受到严重破坏,深海大洋海洋生物资源开发与利用能力不足的问题,中国将在未来五年研发四到五种受损海洋生物资源修复的关键技术,并建立一个产卵场和索饵场资源养护型栖息地修复示范区.

根据中国国家海洋局"2010年中国海洋环境状况公报"显示,2010年度中国海上在生产的油气平台达195个,海洋溢油事故风险日益升高.而在1998-2008年的十年间,中国沿海发生船舶溢油事故718起,溢油总量达11,749吨. [ID:nCN1949643]