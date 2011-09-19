《中国报摘》--金融时报9月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国保监会主席吴定富称,"十二五"(2011-2015年)时期保险业仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,要坚持求真务实,着力解决经营数据不真实、虚假列支中介代理手续费等问题.
* 其他:
--全国人大财经委副主任委员吴晓灵称,今年四季度和明年中国经济将面临更多的挑战,2012年中国经济增速放缓将成为大概率事件,应通过优化货币政策和金融政策着力点,促进经济发展平稳转型.
--中国社科院经济所副所长张平称,8月份CPI仍在上升,三季度创下季度价格的高位.四季度因为统计因素将仍有下降,但预期CPI将在5%以上,全年为5.5%,明年一季度也不会低于5%.(完)
--整理 李文科; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。