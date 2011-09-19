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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 08:19 BJT

《中国报摘》--金融时报9月19日

* 头版头条:

--中国保监会主席吴定富称,"十二五"(2011-2015年)时期保险业仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,要坚持求真务实,着力解决经营数据不真实、虚假列支中介代理手续费等问题.

* 其他:

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵称,今年四季度和明年中国经济将面临更多的挑战,2012年中国经济增速放缓将成为大概率事件,应通过优化货币政策和金融政策着力点,促进经济发展平稳转型.

--中国社科院经济所副所长张平称,8月份CPI仍在上升,三季度创下季度价格的高位.四季度因为统计因素将仍有下降,但预期CPI将在5%以上,全年为5.5%,明年一季度也不会低于5%.(完)

--整理 李文科; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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