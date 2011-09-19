《中国报摘》--其他报纸重要消息9月19日(I)

**上海证券报**

--中国东方资产管理公司发布调查报告指出,2011年商业银行不良贷款规模会有所增加,地方融资平台是主要来源.

--上海期货交易所理事长王立华指出,白银期货将适时推出.

**人民日报**

--据公安部交管局统计,截至2011年8月底,全国机动车保有量达到2.19亿辆.其中,汽车保有量首次突破1亿辆大关,占机动车总量的45.88%.

--国家"十二五"(2011-2015年)海洋科学和技术发展规划纲要称,将建立海水利用产业化基地,研究海上溢油监控,以及事故处置、修复及赔偿评估技术.

--中国人民大学教授李义平称,治理通货膨胀不能局限于收紧银根,而应着力解决更带有根本性的问题.中国目前的物价上涨更为根本的是农产品的有效供给不足,农业成了经济发展中的短板,物价上涨是"看不见的手"对农产品供给不足的反应.

--由中国石化勘探南方分公司发现的、气藏最大埋深6,950米的大型海相天然气田--元坝气田,第一期探明天然气地质储量1,592.53亿立方米,为迄今为止国内埋藏最深的海相大气田.

**第一财经日报**

--台湾日月光(2311.TW)创始人张虔生周三(21日)将现身上海金桥,宣布一个80亿元的半导体封测项目.

--旅游电子商务网站驴妈妈获得江南资本和红杉资本的第三轮融资,这将是上市前的最後一轮融资,具体金额不便透露,但总体将超过第二轮的亿元融资金额.

--拥有中国以外全球第三大稀土矿的南非Frontier正试图引进一批战略投资者.公司大中华区项目与业务管理总监吴玮表示,与包括中国在内的潜在商业和战略夥伴的全面谈判正在进行中.

--浙江海宁市环保局一负责人表示,晶科能源(JKS.N)海宁工厂确实存在环境污染问题,环保局已下发了行政处罚47万元人民币,并要求其立即停产,采取措施处理和解决相关问题.

--汉口银行将于26日召开股东大会,审议其A股上市计划.其大股东包括联想控股,武钢集团等.

**21世纪经济报 道**

--原高盛(GS.N)大中华区主席胡祖六创立的春华基金的人民币基金募资正悄然进行.知情人士透露,平安信托正发起一只募资规模约30亿元的PE信托产品,资金将最终投入春华人民币基金.

--欧洲大型私募股权基金3i(III.L)三年後重返上海,其全球合伙人许晓峰指出,其QFLP资格已获批.其投资风格为主攻内需的企业,比如消费行业,并且在行业内需排名前三或前五位,投资额度为单笔3,000万美元以上.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/李文科; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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