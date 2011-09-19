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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 08:17 BJT

〔韩国股市〕在谨慎气氛中开低,银行类股下挫

路透首尔9月19日电---韩国股市周一在连涨两个交易日後开盘走低,市场对欧元区债务问题的疑虑萦绕不去,国内数家互助储蓄银行暂停营业对银行类股造成打压.

韩亚金融集团(086790.KS)下挫3.8%,友利金融控股053000.KS跌2.8%.

0003GMT时,韩国综合股价指数.KS11下跌1.13%至1,819.39点.(完)

--编译 王兴亚;审校 郑茵

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