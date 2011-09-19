〔韩国股市〕在谨慎气氛中开低,银行类股下挫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月19日电---韩国股市周一在连涨两个交易日後开盘走低,市场对欧元区债务问题的疑虑萦绕不去,国内数家互助储蓄银行暂停营业对银行类股造成打压.
韩亚金融集团(086790.KS)下挫3.8%,友利金融控股053000.KS跌2.8%.
0003GMT时,韩国综合股价指数.KS11下跌1.13%至1,819.39点.(完)
--编译 王兴亚;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。