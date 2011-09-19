〔中国能源〕青海光伏并网发电容量将突破1,000兆瓦,累计完成投资料170亿元

路透北京9月19日电---至今年底前,青海核准的1,010兆瓦容量将全部并网发电,预计累计完成投资170亿元人民币,成为中国太阳能建设规模和并网发电量最大的地区.

新华社上周六援引青海省发改委主任张守成的话称,目前青海省已核准的光伏发电项目有44个,容量1,010兆瓦.

"至8月底,已建成了国电格尔木20兆瓦、国投格尔木20兆瓦、中广核一期20兆瓦等五个项目,已并网发电容量70兆瓦,完成投资70亿元人民币."张守成称.

正在建设的黄河上游水电开发有限公司格尔木200兆瓦、中广核锡铁山60兆瓦、国投格尔木二期30兆瓦等39个项目,容量940兆瓦.到今年年底,核准的1,010兆瓦容量将全部并网发电.

据介绍,青海柴达木盆地有可用于光伏发电建设的荒漠化土地10万平方公里,理论装机达到30亿千瓦,发展大型太阳能光伏电站的条件得天独厚.

国家发改委8月1日公布了中国太阳能光伏发电标杆上网电价,即每度1.15元的"全国统一价格",规定今年7月1日前核准的光伏发电项目可享受这一国家补贴政策.

中国国家发展和改革委员会能源研究所研究员王斯成此前表示,受惠于政策鼓励,到今年底中国的太阳能光伏装机容量有望较去年同期增逾一倍.今年新增装机容量可能会达到150兆瓦,为2008年新增装机的三倍多.[ID:nCN1007210]

根据5月路透获得的新能源规划草案初稿显示,中国到2020年的新能源发展目标已较之前规划明显提高:风电总装机容量将提高至约1.5亿千瓦;太阳能光伏的发展目标为总装机容量2,000万千瓦.(完)