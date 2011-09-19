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市场报道 | 2011年 9月 19日 星期一 08:46 BJT

****欧洲经济指标预测--9月19日-9月26日****

路透9月19日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------9月19日当周-------------------------------

9月19日(一)

暂无重要经济数据公布.

9月20日(二)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 持平 +0.7%

(较上年同期) +5.8% +5.8%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差28.25

0800 意大利工业订单(较前月) 7月 -- +4.1%

(较上年同期) -- +13.6%

0900 德国ZEW景气判断指数 9月 负45 负37.6

现况指数 40.0 53.5

9月21日(三)

0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 9月 0-9-0 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 8月 短差70 盈馀56.5

公共部门净借款(亿英镑) 112.5 盈馀19.6

9月22日(四)

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 48.5 49.1

服务业PMI 54.5 56.8

综合PMI -- 53.7

0728 德国制造业PMI 9月初值 50.1 50.9

服务业PMI 50.5 51.1

综合PMI -- 51.3

0758 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 48.5 49.0

服务业PMI 51.0 51.5

综合PMI 50.0 50.7

0900 欧元区工业订单(较前月) 7月 -1.1% -0.7%

(较上年同期) 10.6% +11.1%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 负71.4

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负5 正1

1400 欧元区消费者信心指数 9月 -- 负16.60

9月23日(五)

0645 法国企业景气指数 9月 102 105

法国消费者信心指数 9月 84 86

0800 意大利零售销售(较前月) 7月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -1.2%

0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差3.2

------------------------------------9月26日当周-------------------------------

9月26日(一)

0800 意大利消费者信心 9月 -- 100.3

0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 -- 108.7

现况指数 -- 118.1

预期指数 -- 100.1

9月26-29日

0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +7.5% (完)

--编译 李爽;审校 隋芬

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