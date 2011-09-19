〔中国金融〕今年银行不良贷款将增加,地方融资平台为主要来源--报告

路透上海9月19日电---中国东方资产管理公司日前发布调查报告称,2011年商业银行不良贷款规模将有所增加,地方融资平台是主要来源,其中多数商业银行受访者认为,不良贷款在2012年後将明显增加.

东方资产相关课题组对金融不良资产市场的四类参与主体--商业银行、资产管理公司、投资者和中介机构,共计233位有效受访者问卷调查得出上述结论.

多数商业银行受访者认为,近两年巨量信贷将导致不良贷款生成概率微幅放大,不良贷款在2012年後将明显增加,40.3%的受访者认为,2011年银行不良贷款主要来源是地方融资平台.此外,高铁建设以及产业结构调整中钢铁、新能源等产业的贷款也成为主要的风险隐患.

报告表示,2009年快速膨胀的地方融资平台贷款,在经过三至五年的借贷周期後,将于2012、2013年前後迎来还款高峰.

审计署此前披露,地方政府性债务馀额2010年底达到10.7万亿元人民币.相较政府可支配的公共资源,上述债务偿还风险尚不足惧.部分地区的债务偿还对土地出让收入的依赖较大.[ID:nCN1123804]

报告认为,考虑到近期宏观资金面仍较为宽松,商业银行贷款质量短期无虞但中期堪忧.未来两三年内难保不发生反弹,一些地区和行业的不良贷款可能会集中出现,守住不发生系统性和区域性金融风险的底线面临不小的压力.

尽管目前商业银行不良贷款率已达到历史低点,当前极低的不良率并非银行信贷配给水平以及风险控制能力的真实反映,而是多种历史、政策和市场因素共同作用的结果,而这些因素中有些是不可持续的.

中国银监会数据显示,截至二季度末,中国商业银行不良贷款馀额为4,229亿元,不良贷款率为1.0%.其中,大型商业银行至6月末的不良贷款馀额3,030亿元,不良率为1.1%;股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行不良贷款馀额分别为530亿元、326亿元、299亿元,不良率分别为0.6%、0.8%、1.7%.

根据历史经验,不良贷款与经济增长负相关,且与滞後两年的经济增长率有较强的相关性.不良贷款与信贷增长负相关,信贷扩张可以通过借新还旧方式推延不良贷款的确认时点,中长期贷款风险的释放存在时滞.(完)