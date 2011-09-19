〔全球金市〕现货金续升0.7%,受避险买需提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月19日电---现货金周一续升0.7%,上个交易日上涨1.2%,因投资者担忧欧元区债务危机,买入黄金避险,同时,美国消费者信心数据疲弱亦支撑金市.
0011GMT时,现货金XAU=上涨0.7%至每盎司1,823.69美元,上周下跌2.5%,为6月末以来最大周度跌幅.
美国期金GCcv1上涨0.7%至1,827.20美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。