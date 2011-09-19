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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 08:44 BJT

〔全球金市〕现货金续升0.7%,受避险买需提振

路透新加坡9月19日电---现货金周一续升0.7%,上个交易日上涨1.2%,因投资者担忧欧元区债务危机,买入黄金避险,同时,美国消费者信心数据疲弱亦支撑金市.

0011GMT时,现货金XAU=上涨0.7%至每盎司1,823.69美元,上周下跌2.5%,为6月末以来最大周度跌幅.

美国期金GCcv1上涨0.7%至1,827.20美元.

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