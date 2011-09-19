〔中国能源〕元坝气田计划十二五期间建成34亿立方米天然气净化产能--新华

路透北京9月19日电---新华社报导称,中国石化(0386.HK)(600028.SS)旗下的元坝气田最近正式通过国土资源部审定,其第一期探明天然气地质储量1,592.53亿立方,并计划"十二五"(2011-2015年)期间建成34亿立方米天然气净化生产能力.

元坝气田是中国石化勘探南方分公司发现的、气藏最大埋深6,950米的大型海相天然气田,第一期探明含气面积155.33平方千米,是中国石化继发现国内最大海相整装气田普光气田之後,在四川盆地发现的又一个大型海相气田.

报导援引中国石化勘探南方分公司总经理郭旭升介绍说,元坝气田目前共发现有吴家坪组等七个油气层系,总计获得探明、控制加预测三级地质储量8,286.28亿立方米.

元坝气田发现井--元坝1井于2007年11月试获日产天然气50.3万立方米;目前已部署实施五轮海相探井和一轮陆相专探井共45口探井,17口已完鉆测试的海相探井中有16口井在海相储层试获工业气流,其中7口井9层试获日产天然气超百万立方米.

元坝气田属于埋藏超深的隐蔽岩性气藏,具有高温、 高压、多压力系统、高产、高含硫等特点,勘探难度和钻探过程中井控及安全风险大.

中国石化勘探南方分公司并表示,将进一步展开海相油气勘探,力争2013年、确保2014年整体探明海相气藏;展开中浅层勘探,力争2015年整体控制并获得规模储量;加大页岩气勘探评价力度,力争早日建成产能.(完)