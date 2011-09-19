〔欧洲个股〕瑞银集团将违规交易员所导致的损失上调至23亿美元

路透苏黎世9月18日电---瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)周日将违规股票交易员所导致的损失上调至23亿美元,而且瑞银集团执行长格鲁贝尔称,是项欺诈案将会给集团策略、甚至可能对其个人带来影响.

格鲁贝尔向瑞士电视台谈到,"显而易见,这些事件将会给投资银行部的策略带来影响."他补充说,不久瑞银将出台一套投资银行的新策略.

他说,"我将承担是项事件所产生的全部後果.相关措施推行时,集团将予以公布."

瑞银集团周四公布,未授权违规交易导致其损失约20亿美元[ID:nCT0399252],此消息令市场错愕.周五该集团驻伦敦交易员Kweku Adoboli被指控从2008年以来就有欺诈和做假账.

瑞银集团周日在一份声明中称,最近三个月中该交易员通过在内部系统中设立虚拟对冲仓位,来掩饰"对标准普尔500指数、德国DAX指数及EuroStoxx指数期货的未授权投机交易."

该集团提及,"这一行为所导致的损失达23亿美元.就像之前所陈述的那样,客户仓位均未受影响."

这一新丑闻激发了要求瑞银集团高层辞职,以及把投资银行部从核心财富管理业务中拆分出去的呼声.

周日一份报纸援引格鲁贝尔谈话指出,并未考虑因是次危机而辞职,去留要由董事会来决定.已退休的格鲁贝尔于2009年重出江湖,企图扭转瑞银颓势.

周日他在给员工的一份备忘录中提到,"最终,对此我责无旁贷.我和其他高层有责任处理好违规行为."

瑞银集团称,董事会已设立了一个由独立董事David Sidwell负责的委员会,以对交易和内控机制进行独立调查.David Sidwell为摩根士丹利前任首席财务官.(完)