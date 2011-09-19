〔欧洲金融〕希腊愿参与债券买回计划的民间债权人不足75%,少于目标

路透法兰克福/弗罗兹瓦夫9月16日电---希腊民间债权人中不到75%的人表示,将参与一项希腊债券买回计划,这远小于希腊设定的90%的目标,有可能危及欧元区对该国的第二轮援助方案.

数位了解债券买回计划进程的消息人士说,70-75%的银行、保险公司及其它希腊债券的民间持有人已表示,将参与该计划.这项债券计划是对希腊的1,090亿欧元新一轮援助方案的关键部分.

不足的部分将要麽由其它欧元区政府来填补,或是参与计划的债权人需做出更多贡献.作为债券以旧换新计划的一部分,这些债权人已经预知其持有的债券价值料扣减21%.

对于参与者少于预期可能造成的阻碍,比利时财长瑞德斯认为问题不大.他表示,若有必要,可动用欧洲金融稳定机构(EFSF)来填补差额部分.

"我们应该会在10月中以前得到最终的数据,若到那时,70-75%的参与率被证实,我们将考虑可采用哪些工具加以回应."他在波兰弗罗兹瓦夫对记者表示,欧盟财长在这里举行非正式会议.

"我想提醒的是,到那个时候,EFSF已得到加强."他表示.

EFSF在10月中时将已获得新职权,可在二级债券市场进行干预,并预先向处于险境的政府提供信贷额度,以及帮助银行重整资本.

"这是解决方法之一.如果民间部门不承担起责任,必需有人去承担."瑞德斯告诉路透,他所指的即欧元区各国政府.

此外希腊也已表示,已经为银行拨留资金,可用来填补民间参与不足造成的缺口.

希腊已得到欧盟/国际货币基金组织(IMF)的1,100亿欧元双边贷款承诺,若欧盟/IMF/欧洲央行(ECB)的检查人员认为希腊已达到预算削减目标,则这笔资金的第七笔料将在10月中发放.

与此同时,欧元区国家已同意,只要债券计划获得民间部门"充分"参与,将向希腊提供1,090亿欧元的第二轮援助.(完)