〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,受欧债忧虑和美元走强拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月19日电---油价周一在亚洲早盘下跌,因人们愈发担心希腊的主权债务问题或将演变成一场全面的银行业危机,同时美元上涨令油价延续上个交易日的跌势.
0002GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)近月原油期货合约CLc1下跌0.75美元,至每桶87.21美元,上周五结算价跌1.44美元,报每桶87.96美元.该合约上周累计上涨0.72美元,或0.83%,为连续第四周上涨.
布兰特原油期货LCOc1下跌0.62美元,报每桶111.55美元,上周累计下跌0.55美元,或0.49%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。