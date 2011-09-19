版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 08:56 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,受欧债忧虑和美元走强拖累

路透新加坡9月19日电---油价周一在亚洲早盘下跌,因人们愈发担心希腊的主权债务问题或将演变成一场全面的银行业危机,同时美元上涨令油价延续上个交易日的跌势.

0002GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)近月原油期货合约CLc1下跌0.75美元,至每桶87.21美元,上周五结算价跌1.44美元,报每桶87.96美元.该合约上周累计上涨0.72美元,或0.83%,为连续第四周上涨.

布兰特原油期货LCOc1下跌0.62美元,报每桶111.55美元,上周累计下跌0.55美元,或0.49%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐