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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 09:03 BJT

〔中国股市〕上周五融资买入较前日跌5.7%,中信证券交易活跃

路透北京9月19日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额为

74,459万元人民币,较上交易日减少5.7%.标的证券中信证券(600030.SS)融资买入额达

5,122万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,102,093 48,126 15,206

深圳证券交易所 1,307,568 26,333 14,898(完)

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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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