〔韩国个股〕现代汽车不计划量产全电力车,怀疑该车型的未来--媒体

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月19日电---媒体报导称,现代汽车(005380.KS)副董事长称,公司不计划量产全电力车,对这一备受推崇的技术的未来表示怀疑.
报导称,现代汽车将专注混合动力车,其子公司起亚汽车(000270.KS)计划年底前在韩国销售一款全电力车.
通用汽车(General Motors)(GM.N)、丰田汽车(7203.T)和日产汽车(7201.T)对电力或混合动力车寄予厚望,但现代和起亚汽车进军该领域的动作一直迟缓,更专注节能的汽油动力车.
主管现代和起亚研发工作的副董事长Yang Woong-chul表示,电力车很难取代内燃机车,因电池技术和基础设施方面存在局限.
现代汽车一发言人称正研究媒体报导.
起亚汽车发言人称,公司计划在韩国上市一款A级全电力汽车,但不在海外销售.(完)
--编译 王丽鑫;审校 徐文焰
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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