《英国央行焦点》政策委员为进一步量化宽松敞开大门

路透伦敦9月16日电---英国央行的决策者们已经为出台更多量化宽松政策敞开大门,以支持该国步履蹒跚的经济;部分人士称其或将于10月或11月采取下一步行动.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森本周热切呼吁扩大资产购买规模并不令人意外,而两位持更大怀疑态度的同僚亦对经济作出悲观评估,这暗示可能不再需要太多坏消息就能推动央行采取行动.

"我认为MPC正朝着量化宽松迈进.他们距离这一步可能不远了,"Capital Economics分析师Jonathan Loynes说.

甚至那些怀疑是否有多数委员会放下高通胀顾虑的英国央行观察家也表示,近来决策者的言论表明赞成出台更多举措的可能性增大.

"像所有的央行委员一样,威尔和宾恩避免提前承诺会在10月或11月出台政策,"野村的分析师Philip Rush说,"不过,他们的确为必要时采取行动敞开了大门.

英国央行外部委员威尔周四对路透称,英国经济二次衰退的风险比7月时高.

"因此在10月会议上我必须得表明我的观点,什麽才是目前更大的风险--是长期远高于目标的高通胀,还是过去几周增长前景恶化这个事实,"他说.[ID:nCN1969997]

上述言论凸显出经济前景恶化速度之快.威尔仅在8月会议上放弃过加息的主张--与央行首席经济学家戴尔站到一条战线上,且三周前刚刚表示没有充分理由推出更多宽松措施.

"MPC强硬派成员威尔的言论暗示,政策委员会的重心正在进一步转向推出更多宽松措施,"Lloyds Corporate Markets的策略师Eric Wand称.

另外,被认为是更偏向于中间派的央行副总裁宾恩在接受报纸采访时说,经济指标令人失望,前景更加疲弱.