世行称性别平等有利于经济发展

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦9月19日电（记者Rebekah Curtis）---世界银行周一发布的报告中称，性别平等不仅是基本人权，也具备经济学意义。
世行《2012年世界发展报告：性别平等与发展》报告指出，那些为妇女和女童创造更多机会的国家，其生产力和经济发展状况也更好。
报告称，性别差异最突出的表现是发展中国家女性死亡率明显高于男性。
世界银行首席经济学家林毅夫说："阻碍妇女和女童获得技能和收入，致使她们不能在全球化的世界取得成功，这不仅是错误的，而且在经济上也是有害的。"
他指出，男女之间平等地分享经济增长和全球化成果，对于实现关键的发展目标非常重要。
报告引述联合国粮农组织的估算结果称，若予以女性农户获取资源的平等机会，贫困国家的农业产出可增加4%。
报告还称，消除某些行业的女性从业壁垒，可将男女之间的生产力差距减小三分之一到二分之一，一些国家的人均产出可提高3%到25%。
世界银行行长佐利克呼吁："我们需要实现性别平等。"
佐利克称，过去五年，世界银行在女童教育、女性健康，以及女性获取信贷、土地、农业服务、工作机会和基础设施服务等方面，提供了资金支持。
佐利克说："这项工作很重要，但作得还不够。展望未来，世界银行集团将把推动性别平等纳入主要任务，并寻找其他途径推动此项议程，充分发掘世界约一半人口的潜力。"
报告称，近年来在推动性别平等方面取得可观进展，女性已占世界劳动力总数的40%以及农业劳动力的43%，女大学生数量超过了大学生总数的一半。（完）
--编译：张家伟 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。