世行称性别平等有利于经济发展

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦9月19日电（记者Rebekah Curtis）---世界银行周一发布的报告中称，性别平等不仅是基本人权，也具备经济学意义。

世行《2012年世界发展报告：性别平等与发展》报告指出，那些为妇女和女童创造更多机会的国家，其生产力和经济发展状况也更好。

报告称，性别差异最突出的表现是发展中国家女性死亡率明显高于男性。

世界银行首席经济学家林毅夫说："阻碍妇女和女童获得技能和收入，致使她们不能在全球化的世界取得成功，这不仅是错误的，而且在经济上也是有害的。"

他指出，男女之间平等地分享经济增长和全球化成果，对于实现关键的发展目标非常重要。

报告引述联合国粮农组织的估算结果称，若予以女性农户获取资源的平等机会，贫困国家的农业产出可增加4%。

报告还称，消除某些行业的女性从业壁垒，可将男女之间的生产力差距减小三分之一到二分之一，一些国家的人均产出可提高3%到25%。

世界银行行长佐利克呼吁："我们需要实现性别平等。"

佐利克称，过去五年，世界银行在女童教育、女性健康，以及女性获取信贷、土地、农业服务、工作机会和基础设施服务等方面，提供了资金支持。

佐利克说："这项工作很重要，但作得还不够。展望未来，世界银行集团将把推动性别平等纳入主要任务，并寻找其他途径推动此项议程，充分发掘世界约一半人口的潜力。"

报告称，近年来在推动性别平等方面取得可观进展，女性已占世界劳动力总数的40%以及农业劳动力的43%，女大学生数量超过了大学生总数的一半。（完）