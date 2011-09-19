联合国大会承认利比亚“过渡委”

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国9月16日电---联合国大会周五批准利比亚临时政府委派外交代表团，作为利比亚的唯一代表参加联合国大会的要求，从而实质性承认了“国家过渡委员会”的地位。

联合国大会以114票赞同、17票反对和15票弃权的结果批准了利比亚的申请。联合国官员称，原利比亚派驻联合国大使Abdurrahman Shalgham预计将继续担任该国驻联合国的最高级别外交官。

今年2月利比亚驻联合国副大使Ibrahim Dabbashi宣布支持该国抵抗力量，激起利比亚驻多国外交官对卡扎菲政权血腥镇压民主示威者的谴责。

Shalgham最终也效法Dabbashi，加入了反抗卡扎菲的阵营。Shalgham在一次慷慨激昂的演讲中猛烈谴责卡扎菲，并将其与希特勒和波尔布特相提并论。

美国驻联合国大使苏珊・赖斯（Susan Rice）祝贺利比亚，并表示利比亚将“在美国获得朋友和夥伴”。这给人以时过境迁的感觉，上世纪八十年代美国总统里根曾将卡扎菲称为“中东地区的疯狗”。

“利比亚人民仍有很多工作要做，但他们也非常清楚包括美国在内的国际社会，随时准备帮助他们向民主、繁荣和法制国家的过度。”（完）