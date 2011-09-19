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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 09:43 BJT

〔金属期市〕LME期铜跌1.1%,因全球经济前景堪忧

路透上海9月19日电---铜价周一下跌,因投资者关注全球经济可能减速.主要发达国家身陷主权债务问题,而主要发展中国家则在应对通胀,这意味着他们仍维持偏紧立场.

0102GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌1.1%,报每吨8,600美元,上一交易日微降0.2%.

沪铜11月合约SCFc3跌2.1%至每吨64,580元人民币,上日涨1.2%.

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