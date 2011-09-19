〔金属期市〕LME期铜跌1.1%,因全球经济前景堪忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月19日电---铜价周一下跌,因投资者关注全球经济可能减速.主要发达国家身陷主权债务问题,而主要发展中国家则在应对通胀,这意味着他们仍维持偏紧立场.
0102GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌1.1%,报每吨8,600美元,上一交易日微降0.2%.
沪铜11月合约SCFc3跌2.1%至每吨64,580元人民币,上日涨1.2%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。