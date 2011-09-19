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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 10:44 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月19日(II)

**中国工业报**

--上海将安排三个10亿元人民币及相关配套措施,推进中小企业投融资服务平台建设,加快形成投(创业投资、私募股权投资)-保(保险、担保)-贷(银行、小贷公司)-引(政府引导)联动的中小企业融资创新服务体系.

**证券时报**

--国家统计局原总经济师姚景源表示,四季度国内宏观经济将维持平稳态势,通货膨胀将趋于下行;未来农业类上市公司的投资前景值得看好.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/宿泱韫; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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