《中国报摘》--其他报纸重要消息9月19日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**中国工业报**
--上海将安排三个10亿元人民币及相关配套措施,推进中小企业投融资服务平台建设,加快形成投(创业投资、私募股权投资)-保(保险、担保)-贷(银行、小贷公司)-引(政府引导)联动的中小企业融资创新服务体系.
**证券时报**
--国家统计局原总经济师姚景源表示,四季度国内宏观经济将维持平稳态势,通货膨胀将趋于下行;未来农业类上市公司的投资前景值得看好.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/宿泱韫; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。