《独家新闻》中国企业常用的VIE结构或被禁,可能威胁其海外上市方式

路透香港/北京9月18日电---四名法律消息人士表示,中国证券监管部门正建议政府取缔可变利益实体(VIE)这种有争议的公司结构.新浪(SINA.O)和百度(BIDU.O)等公司采用这种结构赴海外上市,而其他很多外资投资中国国内企业也采取这种方式.

大陆和香港四家律所的律师表示,他们看到了一份据说来自中国证监会的内部报告,要求中国国务院采取行动取缔VIE.报告上面的日期是8月17日.

路透请证监会确认是否真有上述报告,但未得到回应.不过律师称,他们严肃对待此事,若政府接受证监会的观点,可能威胁中国企业在海外上市或获得外资的方式.

尤其是任何调整都可能损害中国蓬勃发展的私募市场,该市场非常依赖VIE结构.

"如果这种结构被禁止,你将看到可能在华投资的外资数量大幅减少.这可能波及整个金融行业,"一外资律师事务所在中国的一名律师称.该律师看到了上述报告,不过鉴于报告的敏感性,他要求匿名.

这些律师称,中国证监会正在推动商务部带头监管VIE,因为新的VIE在设立前都需要获得商务部的批准.然而,他们却不太可能迫使现有的VIE解散.

消息人士称,上述报告没有使用证监会的抬头,也没有明确标明将发给谁.不过所有的消息人士都听说,该报告由证监会起草,将递交国务院.

商务部9月1日生效的新规定禁止外资采用晦涩的投资模式来回避中国的安全审查,不过没有直接提及VIE.证监会的报告若是真的,表明监管部门确实在推动对该结构进行限制,问题更加严肃.

**避开限制的途径**

外国投资者一直通过VIE在限制外资的行业获得企业的财务控制权,比如电信等行业.这通常涉及在某个受限行业拥有运营牌照的国内公司,外资对这些公司通过一系列服务协议而不是股份实施控制.

新浪、百度和网易(NTES.O)等互联网巨头通过此类控制协议,给予在海外上市控股公司的投资者国内牌照的合约权利以及相应的收益.

而一些非限制性行业的投资者也利用这类协议,以规避中国政府的监管审核.

虽然VIE和合法性一直存在疑问,但直到最近,相关律师还一直认为中国当局会容忍它的存在.据一家外资律师事务所的律师称,在1990年代後期电信行业出现首批VIE交易时,中国证监会发函称不反对这种结构.

但过去20年来,VIE的运用已经广为扩散,目前投资领域的运用数量达到数千起,涉及从大学到钢铁公司等广泛领域.

"如果中国政府真的取缔VIE在海外上市中的使用,将会使许多中国公司在海外上市甚至利用外国投资方面没有太多选择,"美国谢尔曼・思特灵律师事务所(Shearman &

Sterling)在北京的合伙人Alan Seem表示,他还没有看到上述内部文件.

"我认为美国投资者可能不会那麽热衷直接投资于一家中资公司,而且即使不考虑VIE的问题,证监会是否会批准这些公司到境外上市也有疑问."

证监会的举措显然是针对在北美上市的中资公司近期爆出的一系列丑闻做出的反应,其中许多公司使用VIE结构.(完)