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市场报道 | 2011年 9月 19日 星期一 15:40 BJT

〔中国公开市场〕明日将发行10亿元一年期央票,发行量较上周锐减九成

路透上海9月19日电---中国人民银行周一公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行10亿元人民币一年期央票,发行量较上周锐减九成.

央行上周二招标发行的100亿元一年期央票,中标收益率连续第四周持平于3.5840%;同时进行的300亿元28天期和800亿元七天期正回购,中标利率亦分别持稳于2.8%和2.7%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)

欲知详情,请点击中国人民银行网站(here)

--发稿 曾菱; 审校 曾祥进

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