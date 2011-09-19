《外汇动态》欧元兑美元下跌逾1%,下一支撑料位于1.3599美元附近

0151GMT---欧元兑美元EUR=延续跌势,下跌逾1%,现报1.3656美元,跌破1.3664美元附近支撑,这是欧元上周自1.34949美元到1.3937美元涨势的61.8%回档技术位.位于1.3599美元附近的76.4%回档技术位为下一个费波纳奇支撑位.