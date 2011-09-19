版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 10:21 BJT

《外汇动态》欧元兑美元下跌逾1%,下一支撑料位于1.3599美元附近

0151GMT---欧元兑美元EUR=延续跌势,下跌逾1%,现报1.3656美元,跌破1.3664美元附近支撑,这是欧元上周自1.34949美元到1.3937美元涨势的61.8%回档技术位.位于1.3599美元附近的76.4%回档技术位为下一个费波纳奇支撑位.

欧元下跌,美元普遍上扬,因市场对上周末从欧洲传出的负面消息做出很大反应,包括波兰举行的欧盟会议毫无成果,希腊总理取消对美国的访问并主持一项紧急会议,以及德国总理梅克尔所属政党在柏林地区选举中失利.

英镑兑美元GBP=D4触及八个月低位1.5697美元.澳元兑美元AUD=D4下跌约1%,至1.0261美元.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐