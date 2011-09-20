《萨默斯专栏》欧洲决策面临老牛拖步延误时机的危险

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教于哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 萨默斯(Lawrence H. Summers)

路透9月19日电---美国前军方分析师艾尔斯伯格(Daniel Ellsberg)从长达8,000页的五角大楼文件(Pentagon Papers)中汲取越战教训,撰写知名评论文章"僵局迷雾与沼泽机器(The Stalemate Myth and the Quagmire Machine)".他的结论很简单:决策高层的行动缺乏远见.每到关键时刻,决策者只付出避免眼前灾难所需的最低努力--发表乐观言论,但从不采取就连他们也认为能带来决定性胜利的举措.他们彷佛悲惨地被困在无人地带,既不能在已经走出很远的路上掉头,也无法积聚政治意愿,向前踏出带有任何一线成功希望的脚步.结果是,历经数年无谓的痛苦後,他们的政策最终崩溃瓦解.

欧洲过去两年的经历大同小异.从最初希腊问题冒出苗头,到问题向葡萄牙与爱尔兰蔓延,再到承认希腊无力全额清偿债务,以及西班牙与意大利公债收益率(殖利率)上升,在每一个阶段,当局都表现得拖泥带水.他们所做的只是稍微超出正统举措,堪堪避过燃眉之急,却不足以为重塑信心打造稳健基础.也许峰会召开得越来越频繁,已是不可避免的了.

这一过程已损害决策者的信誉.很久以前我就提醒过欧洲朋友,证据确凿时他们仍信誓旦旦保证希腊可按时全额偿还债务,那以後他们再宣称西班牙和意大利基本面稳健时,将很难博取信任,即使他们的看法是合理的.欧洲的压力测试中,信用违约互换(CDS)超过500个基点的资产仍被视为零风险,这样的奇事,怎能不让市场无视当局宣称某些重要金融机构仍具备偿付能力的言论呢?

过去两年的惜力渐进主义可能引致大祸.过去的任务是定义何为大到不能倒,现在则已变成该如何因应无力偿债的债务人是大到救不了.

今时今日和2008年秋季或其他历史时刻,都有很多不同.不过,熟知近日金融发展史的人都应该知道,当下看来无法想像的崩溃,可能马上变得难以避免.

多亏了国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德,她提出解决欧洲金融问题必须遵守的三项原则.首先,欧洲必须假设货币体系数年後的状况,再从这里回溯制定政策.现实情况是,政界人士过去十年来始终忽视货币经济学家普遍的观点,即区内各国自行制定预算再加上银行监管相对独立,将对欧元逐步施加压力,最终难以承受.

欧洲货币联盟(EMU)正是已故经济学家多恩布希(Rudiger Dornbusch)铭言所形容的经典案例,"经济事件酝酿的时间比你想像的长,但爆发的速度比你想像的快."所以欧元体系的压力持续累积.

或许回不去危机爆发前的情景了.显然货币联盟内的市场纪律在力度和可信度上都不足,无法确保金融稳健.同样明显的是,当银行和主权国家寻不到最後贷款者时,就很可能爆发自然而然产生的信心危机.欧洲央行(ECB)、金融监管当局和欧盟官员各自的责任可以用不同方式定义.然而,若欧元要存续下去,区内各国为金融稳定所付出的中央财政承担额度必须同步增加,同时降低自身的财政独立性.

其次,拉加德正确地指出欧洲银行业资金不足的问题.即使对主权债务和经济增长前景采用相对乐观的看法,欧洲银行的状况也至少和2008年的美国银行业一样糟糕.不幸的是,许多银行的规模相对于其国民经济的比例过高.现在是进行切实压力测试的时候了,如果可能的话再诉诸民间资本市场,有必要的话则寻求公共部门注资.如果拖延,民间资本市场将完全关闭,紧张的管理层会在信贷紧张最可能损及实体经济前景时,收紧贷款.

第三,就像前任IMF总裁一样,拉加德女士打破了IMF传统观念,支持在面临经济产能大量閒置时需要采取刺激扩张性政策.那种宣称财政紧缩具有扩张经济效用的矛盾论调,正不断遭到推翻.欧洲需要一套成长策略.没错,最终达成赤字削减的约束性承诺,几乎成为所有国家的必备要件,多数负债国家更不在话下.在某些国家,因为公信力已经严重流失,甚至必须立刻采取行动.但欧洲只有一次机会能够成功解决债务题,协助贡献全球经济更加强大.而这同时需要财政及货币扩张的总合效应.

这一点是美国近年经验的核心教训.尽管到2009年年底时,信用息差及股票价值水准已经恢复正常,且在2008年恐慌风暴的一年後,金融体系大致再度顺利运作,但需求匮乏却持续抑制经济成长.任何一个家庭或一个国家,都可以透过增加储蓄及减少支出,来改善财务状况,但所有人努力减少支出,就会导致大家收入减少,到头来所有人能够存下来的也更少.德国特别需要体认到,如果其他欧洲国家减少借款,德国将能够减少借出,而整个算下来,德国贸易顺差也会缩水.

全球财长及央行总裁本周末将在华盛顿举行年度会议.如果会中没有为欧洲拟出更明确的後续方向,这场会议就算是失败.值得注意的是,三个月前推动拉加德女士出任IMF总裁的欧洲高层当局,已经驳回她分析建议之中的重要元素.在正常情况下,针对解决欧洲问题的方法,应该礼貌性地委托其他机构向欧洲当局提议.但现在欧洲问题已经到了可能扰乱全球各地经济成长的地步,所有国家都有义务坚持欧洲必须找出一条可行之路.

如果无法做到,将再次印证前英国首相邱吉尔的名言--"缺乏远见、在行动可以单纯且有效时缺乏行动意志、缺乏清晰思考、各种意见莫衷一是直到大难临头,直到自我保护逼近极限--这些就是构成历史不断重演的特点."(完)