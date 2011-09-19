〔中国新债〕南方工业集团周四将发行25亿元短期融资券,期限一年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月19日电---中国南方工业集团公司周一公告称,将于周四(22日)簿记建档发行25亿元
人民币短期融资券,期限一年.
本期券为南方工业集团今年第二期短期融资券,集团此前于3月发行了52亿元一年期短融.
南方工业集团为在原中国兵器工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的国有企业,业务涉及汽车、
机械、输变电、新能源等领域,是上市公司长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)、天威保变(600550.SS)、
中原特钢(002423.SZ)的大股东或实际控制人.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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南方工业集团 108 25 12 9/22簿记建档 光大银行 AAA 9/23 9/26
兴业银行
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参看详情,可点选上海清算所网站(here)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。