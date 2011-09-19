〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下跌,受欧元区政治挫折拖累

路透惠灵顿/悉尼9月19日电---澳元和新西兰元周一下跌,因为欧元区在政治上遭遇多重挫折,打压风险偏好.投资者关注本周美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议,寻求FED是否将祭出经济刺激新举措的线索.

澳元AUD=D4跌逾0.01美元至1.0245美元,低于上周五纽约尾盘的1.0360美元.之前澳元跌穿了1.0263美元,即1.0178至1.0399涨势的61.8%费波纳齐回档位.澳元现正迈向1.0175/85,此处已形成双重底.澳元兑美元最新报1.0246美元.