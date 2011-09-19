〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下跌,受欧元区政治挫折拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月19日电---澳元和新西兰元周一下跌,因为欧元区在政治上遭遇多重挫折,打压风险偏好.投资者关注本周美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议,寻求FED是否将祭出经济刺激新举措的线索.
澳元AUD=D4跌逾0.01美元至1.0245美元,低于上周五纽约尾盘的1.0360美元.之前澳元跌穿了1.0263美元,即1.0178至1.0399涨势的61.8%费波纳齐回档位.澳元现正迈向1.0175/85,此处已形成双重底.澳元兑美元最新报1.0246美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。