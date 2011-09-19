〔中国证券〕沪深证交所将继续推动指数化投资产品的研发和创新

路透上海9月19日电---尽管近阶段随着中国股市的低迷不振,国内指数化投资产品发展进入了一个低潮,但上海和深圳两大证交所仍对未来指数化投资的发展信心满满,将继续推动指数化投资产品的研发和创新.

在周一召开的第五届指数与指数化投资论坛上,上海证交所总经理张育军指出,尽管目前指数化产品销售形势不佳,而且同质化现象严重,大多产品规模偏小;但中国作为全球第二大资本市场,而且中国经济仍处于稳健成长中,相信未来中国的指数化产品未来仍有相当大的发展空间.

他建议,应进一步加大指数化投资产品的研发和投入;以市场需求为基础,进一步完善指数研发和编制力度;继续着眼于基础设施和风险控制体系的建设,并加大指数化产品的营销推广和宣传.

深圳证交所副总经理周明亦表示,今後深交所将加大指数及指数化产品的研发和创新力度,鼓励市场各方积极参与指数定制,丰富指数资源,增加指数储备,加快多层次市场指数体系建设.

他说,随着中小板和创业板的快速发展,上市公司家数迅速增加,行业类型更加多元,不同板块特点快速出现,给市场增添了更多的题材和选择,迫切需要能够充分反映市场不同侧面特点的多层次资本市场指数体系.

他表示,深交所还将继续深入挖掘分级基金、跨市场LOF等产品的应用范围,鼓励多样化、个性化基金产品创新设计.同时将积极与香港证交所合作推动跨境ETF(上市交易基金)的构建,深化与海外信息商的业务合作和交流,增强中国证券市场的辐射力,提升国际影响力.

据中证指数有限公司总经理马志刚介绍,截至8月底,内地市场的指数型产品已达124只(不包括合格境内机构投者产品,即QDII),占到共同基金数量的15%;包括指数基金67只,ETF31只和联接基金26只;资产净值约3,350亿元,占到共同基金资产净值的14%.

近年来国内ETF交易量逐年下降,马志刚指出,根据WFE统计的ETF成交金额,2009年上交所和深交所分列全球第7位和第11位,而今年前八月,上交所和深交所已降至第11位和第15位.(完)