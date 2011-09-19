〔法国经济〕银行业收紧信贷或会阻碍法国的经济复苏

路透巴黎9月18日电---受信心危机及去杠杆化和资产减值需求的牵绊,法国银行业可能会削减对消费者和企业的信贷,进而损及法国脆弱的经济复苏.

在有关法国银行业大量持有希腊风险敞口且高度依赖短期银行间融资的警报令银行股大跌,并撼动全球市场之前,法国经济就已步履蹒跚,第二季经济增长率为零.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)下调了法国兴业银行(SOGN.PA)和法国农业信贷银行(CAGR.PA)的债信评级,加之美国货币市场基金愈加不愿向这两家银行贷出短期经营所需的美元,法国银行业因此受到重击,目前来看,似乎要在一段时期内收紧腰带过日子了.

法国经济中有三分之二的融资需求依赖于银行贷款,远高于美国等基于市场体系的国家的水平,这令法国经济特别容易受到该国银行业体质状况的影响.

一位驻巴黎的银行业人士担心,竞相收缩资产负债表将会压缩法国银行业的市场份额,而且亦会妨碍法国企业在海外的生意.

欧盟(EU)官员在周五波兰会议上递交给成员国财长的报告呼吁,欧洲银行业者需进一步增资,这回应了近来国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德的观点.

一直以来,对要求该国大银行将资本提高至巴塞尔协议III规定标准之上的呼声,法国官员都很排斥,因为他们担心这将限制该国的融资能力.

但是,法国回声报周四发表的CSA调查显示,三分之二的消费者担心,银行业危机可能会影响到他们储蓄的安全,这是法国银行业存款基本额的一个潜在隐忧.

"我们正身陷信心危机,而且很难摆脱,"法国中小型企业联合会(CGPME confederation)的Mesnil du Buisson表示,"这次人们将更加谨慎,因为他们仍对2008年那场危机记忆犹新."(完)