中国联想聘用宏基前CEO兰奇担任顾问

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港9月16日电---联想集团(0992.HK)称，台湾宏基(2353.TW)前首席执行官（CEO）蒋凡可 兰奇（Gianfranco Lanci）正式加盟联想，将担任顾问一职，帮助联想加快全球消费业务的增长。

联想在声明中称，兰奇将特别专注于联想同德国Medion AG (MDNG.DE)的整合。Medion AG是联想今年7月收购的德国领先的电子产品零售商。

兰奇将在意大利工作。（完）