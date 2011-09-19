中国联想聘用宏基前CEO兰奇担任顾问

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港9月16日电---联想集团(0992.HK)称，台湾宏基(2353.TW)前首席执行官（CEO）蒋凡可 兰奇（Gianfranco Lanci）正式加盟联想，将担任顾问一职，帮助联想加快全球消费业务的增长。
联想在声明中称，兰奇将特别专注于联想同德国Medion AG (MDNG.DE)的整合。Medion AG是联想今年7月收购的德国领先的电子产品零售商。
兰奇将在意大利工作。（完）
--编译：黎黎;发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。