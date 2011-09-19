版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 10:55 BJT

〔中国新债〕腾达建设周四将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月19日电---中国腾达建设集团股份有限公司(600512.SS)周一公告称,将于周四(22日)

簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

该期券为腾达建设今年第二期短期融资券,公司此前于6月发行了2亿元一年期短融.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

腾达建设 4 2 12 9/22簿记建档 兴业银行 A+ 9/23 9/26

(600512.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐