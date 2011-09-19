〔表格〕外资9月16日止当周卖超日本外亚洲市场股票--野村

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月19日电---以下是9月16日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 12周 年内迄今 2010年
日本外亚洲市场 (2,291) (5,625) (14,906) (14,679) 63,533
印度 (286) (499) 460 944 28,840
印尼 (193) (629) (249) 1 2,305
日本 (6,869) (12,447) (17,577) 30,543 37,313
韩国 (732) (1,193) (3,887) (5,775) 19,099
菲律宾 (10) (12) 132 502 1,213
台湾 (817) (2,153) (10,717) (9,487) 9,402
泰国 (254) (1,138) (645) (864) 2,674
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 许娜;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。