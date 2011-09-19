《热点透视》扩大欧元区救助基金还需跨越多道路障

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撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 李爽

路透伦敦9月16日电--欧元区救助基金迫切需要注入能量.若将欧洲金融稳定机构(EFSF)发挥杠杆作用,就可以使其更大规模地买入西班牙和意大利债券,从而有助于安抚市场.但要使该计划奏效,欧洲央行(ECB)和德国议会必需互相配合.

EFSF需要注入更多资金这一点毫无疑问.尽管其举债能力正扩大到4,400亿欧元,并将很快获准在市场买入主权债券,但该基金恐不堪重任.

EFSF承诺向爱尔兰、葡萄牙和希腊放贷後,其剩馀资金不到3,000亿欧元.这点钱也许能够救助西班牙,但要援助意大利则远远不够.购买债券还将加快该资金的耗用.欧央行自8月开始恢复买入欧元区主权债券以来,已经花掉约700亿欧元的资金.如果EFSF以同样的速度购买,五个月後其资金池就会干涸.

一个解决方案是使EFSF发挥杠杆作用,将其打造成一个实质上的银行.EFSF的剩馀担保将成为银行资本.之後EFSF将买入债券,并通过欧央行进行再融资.这一方案获得美国财长盖特纳的支持.即便EFSF的杠杆比率受到限制,比如说10倍以内,不到多数商业银行的一半,但其资金能力仍可以升至约3万亿(兆)欧元.

但欧央行被严禁向公共部门实体放贷,并对此拥有否决权.由于欧央行管委会对于相对温和的债券购买计划都存在意见分歧,让其接受一项可能会持有数万亿欧元主权债券作为抵押品的安排,简直难以想象.

另外该方案还需要欧元区政府的批准,因为发挥EFSF杠杆作用将增加欧元区政府的财政风险,若违约带来任何损失,欧元区政府将首当其冲.德国将抵制对意大利和西班牙可能提供的灵活支持.虽然欧元区的确需要更多金融弹药以防范危机蔓延,但将不得不另谋来源.(完)