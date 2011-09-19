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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 11:18 BJT

〔中国新债〕宁波开发投资集团下周一将发10亿元中期票据,期限五年

路透上海9月19日电---中国宁波开发投资集团有限公司周一公告称,将于下周一(26日)在银行间债市簿记

建档发行10亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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宁波开发 10 10 5 9/26簿记建档 招商银行 AA 9/28 9/29

投资集团

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

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