〔中国汇市〕人民币兑美元小幅下跌,欧元疲弱拖累非美货币走势

* 人民币兑美元中间价下跌

* 早盘成交不活跃,市场观望以为主

* 疲弱欧元掣肘人民币上涨动能

* 欧盟周末会议成果有限,避险情绪加重

路透上海9月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一早盘即期汇价小幅下跌,因欧盟财长周末会议并无突破,市场避险情绪转浓.欧元跌势明显,进而拖累非美货币,抑制人民币上涨动能.

交易员表示,早盘成交并不活跃,即期汇价窄幅波动,市场以观望为主.尚待观察客盘动向和尚未开市的欧洲汇市走势.

"现在人民币走势几乎紧跟外围市场,欧元上周末跌了140-150个点(bp),"上海一银行交易员称.

亚洲汇市欧元兑美元周一亚洲早盘走势震荡,因周末欧洲遭遇连串政治挫折,促使市场避险心态转浓,欧元下跌动能加大.[FRX/CN]

北京时间11:28,人民币兑美元即期报6.3853元,上日收报6.3834元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3848元,上日中间价为6.3797元.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3360/90,上日尾盘为6.3210元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3835/45元,上日尾盘报6.3755元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)