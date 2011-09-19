〔中国汇市〕人民币兑美元小幅下跌,欧元疲弱拖累非美货币走势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 人民币兑美元中间价下跌
* 早盘成交不活跃,市场观望以为主
* 疲弱欧元掣肘人民币上涨动能
* 欧盟周末会议成果有限,避险情绪加重
路透上海9月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一早盘即期汇价小幅下跌,因欧盟财长周末会议并无突破,市场避险情绪转浓.欧元跌势明显,进而拖累非美货币,抑制人民币上涨动能.
交易员表示,早盘成交并不活跃,即期汇价窄幅波动,市场以观望为主.尚待观察客盘动向和尚未开市的欧洲汇市走势.
"现在人民币走势几乎紧跟外围市场,欧元上周末跌了140-150个点(bp),"上海一银行交易员称.
亚洲汇市欧元兑美元周一亚洲早盘走势震荡,因周末欧洲遭遇连串政治挫折,促使市场避险心态转浓,欧元下跌动能加大.[FRX/CN]
北京时间11:28,人民币兑美元即期报6.3853元,上日收报6.3834元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3848元,上日中间价为6.3797元.
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3360/90,上日尾盘为6.3210元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3835/45元,上日尾盘报6.3755元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 刘昕/冉莹; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。